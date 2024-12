Pakjesavond leidde tot vroege spits, ruim 900 kilometer op het hoogtepunt

De avondspits is vandaag een uur eerder begonnen vanwege pakjesavond. Daardoor was het vroeger dan gebruikelijk druk op de weg. Op het hoogtepunt heeft er ruim 900 kilometer file gestaan.

Rond 15.00 uur meldde de ANWB al zo'n 200 kilometer file. Een uur later was dat al opgelopen tot ruim 650 kilometer. Dat is het dubbele van wat er normaal gesproken staat rond dat tijdstip. De piek van de avondspits was tussen 16.30 uur en 17.00 uur, normaal gesproken is dat vaak een uurtje later. Na de piek nam de drukte af en rond 20.00 uur waren er nagenoeg geen files meer.