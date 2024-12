Al vroeg druk op de weg door Pakjesavond, ruim 900 kilometer file

De avondspits is vandaag een uur eerder begonnen vanwege pakjesavond. Rond 16.30 uur stond er al ruim 900 kilometer file. "Het is hartstikke druk op de weg", zegt de ANWB.

Rond 15.00 uur meldde de ANWB al zo'n 200 kilometer file. Een uur later was dat al opgelopen tot ruim 650 kilometer. Dat is het dubbele van wat er normaal gesproken staat rond dat tijdstip.

Vooral druk in de Randstad

Het is vooral druk in de Randstad. Met name weggebruikers rond Den Haag, Rotterdam en Amsterdam moeten rekening houden met langere reistijden. Ook op de A7 bij Joure staat het verkeer vast. Vanwege een ongeluk is de weg richting Heerenveen afgesloten, meldt Omrop Fryslân.