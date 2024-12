Amerikaanse skilegende Vonn (40) maakt komend weekend rentree in eigen land

Vonn gaat op zaterdag 7 december deelnemen aan het onderdeel downhill en een dag later staat ze aan de start bij de super-G. Bij de NorAm Cup, een wedstrijdenreeks op het een-na-hoogste niveau, kan ze punten verdienen waarmee ze kan stijgen op de ranglijst. Dat is nodig om weer mee te mogen doen aan de World Cup, het hoogste niveau.

'Opbouwproces'

Grootse skiester

Ze debuteerde in 2000 in het wereldbekercircuit, waarin ze in totaal 82 overwinningen boekte, een record dat vorig jaar werd verbeterd door haar landgenote Mikaela Shiffrin. Op de Winterspelen van Vancouver won Vonn in 2010 goud op de afdaling. Daarnaast veroverde de tweevoudig wereldkampioene ook nog twee olympische bronzen medailles.