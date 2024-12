ANP Duitse politie, foto ter illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 13:51 Man schiet in Duitsland ziekenhuismedewerker dood met kruisboog

In Duitsland is een ziekenhuismedewerker overleden nadat een man met een kruisboog in het ziekenhuis op haar in schoot. Dat gebeurde woensdagmiddag in de Hardtwaldklinik in Bad Zwesten, in het midden van Duitsland. De verdachte is uren later opgepakt.

De 58-jarige man uit de regio Passau, vlak bij de Oostenrijkse grens, liep het ziekenhuis in en vuurde het wapen af op de 50-jarige vrouw.

De vrouw overleed ter plekke en de verdachte vluchtte. De Duitse politie kon de verdachte snel identificeren en startte een zoektocht.

Motief onbekend

Een aantal uur later in de nacht werd hij gevonden en opgepakt op een parkeerplaats langs de snelweg in Beieren. Volgens de Duitse autoriteiten is daar ook direct bewijsmateriaal verzameld. Wat dat bewijsmateriaal precies is, dat is niet bekendgemaakt.

De politie laat weten nog te onderzoeken wat er precies gebeurd is en wat het motief was van de man. Ook is nog niet duidelijk of de twee elkaar kenden.