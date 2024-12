Helmond wil 'lintje' verdachte kindermisbruik intrekken

Bijzondere prestatie

De verdachte kreeg het jeugdlintje in 2017 opgespeld voor zijn vrijwilligerswerk in de stad. Zo was hij een tijdje trainer bij een G-voetbalteam in zijn wijk Brandevoort en deed hij tot 2017 vrijwilligerswerk voor de plaatselijke kindervakantieweek. Ook was hij voorzitter van de stichting Smile per Mile. Die stichting organiseert autoritjes voor ernstig zieke of gehandicapte kinderen. De stichting heeft naar aanleiding van de misbruikzaak gezegd geen aanwijzingen te hebben dat de man bij hen kinderen heeft misbruikt.