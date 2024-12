Getty Images

NOS Sport • vandaag, 13:45 F1-coureurs niet blij met verdwijnen Zandvoort: 'Kan Max het niet gewoon betalen?'

Max Verstappen baalt ervan dat Zandvoort na 2026 niet meer terugkeert op de Formule 1-kalender. "Het evenement is namelijk geweldig", zegt de wereldkampioen voor de start van de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste van het jaar.

"Toen ik nog geen Formule 1-coureur was, had ik niet eens verwacht dat we er ooit zouden racen. Elk jaar alle fans daar zien is heel mooi en ik verheug me op de laatste twee edities. Ze mogen trots zijn op wat ze in Zandvoort hebben neergezet."

Ook andere coureurs zijn teleurgesteld over het verdwijnen van de Nederlandse GP. "Zakelijk gaat het prima met de sport, maar historisch erfgoed zou net zo belangrijk moeten zijn", zegt zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Twintig miljoen heb ik wel liggen, ja. Maar dat ga ik niet uitgeven aan een race! Max Verstappen

Lando Norris, winnaar in 2024, geeft zijn landgenoot meteen bijval. "Geld regeert momenteel, dat is zonde. Ik vind het altijd een heel leuk weekend. Leuker dan heel veel andere."

Dat de twee rivalen van Verstappen zo reageren op het verdwijnen van de Nederlandse race van de F1-kalender is tekenend. In het hol van de leeuw genoten zelfs Verstappens grootste concurrenten van de atmosfeer. "Kan Max het niet gewoon zelf financieren?", grapt Norris zelfs.

Vol huis

De organisatie van de Nederlandse grand prix zegt op het hoogtepunt te willen stoppen en het financiële aspect speelt daarbij een grote rol. De Dutch GP kan niet rekenen op overheidssteun en dat betekent, met de hoge kosten, dat het evenement afhankelijk is van de opkomst van het publiek om winstgevend te zijn.

"Het blijft zonde", zegt Hamilton. "Er zijn namelijk genoeg races waar amper publiek op afkomt."

Erfgoed

Juist dat is een heikel punt bij veel coureurs. Ondanks dat Zandvoort in 2021 op de kalender terugkeerde, wordt het als cultureel erfgoed gezien door de combinatie van huidige fans en geschiedenis van de baan. Maar voor de organisatie is het de vraag hoe lang de huidige fans op het evenement af blijven komen.

Verstappen was en is namelijk het uithangbord en de organisatie wil een dip in populariteit niet afwachten. "Dat is heel jammer", aldus de publiekstrekker.

Toch vindt hij het niet zó jammer dat hij de nieuwe geldschieter wordt, zo antwoordt hij op Norris. "Twintig miljoen heb ik zeker liggen, ja. Maar dat ga ik niet uitgeven aan een race!"