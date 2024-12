Reuters Ursula von der Leyen

NOS Nieuws • vandaag, 13:40 Von der Leyen: finish in zicht voor handelsakkoord tussen EU en Zuid-Amerika

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is geland in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo om daar met vijf Zuid-Amerikaanse landen te onderhandelen over een vrijhandelsdeal met de Europese Unie.

Al 25 jaar wordt er gesproken over het verdrag met de Mercosur-landen, Argentinië, Brazilië, Uruguay, Paraguay en sinds kort ook Bolivia. Von der Leyen is in Uruguay positief gestemd over het sluiten van een akkoord. "De finish is in zicht", schrijft ze op sociale media.

Vandaag en morgen staat er in Montevideo een onderlinge top op het programma tussen de Mercosur-landen. Dat Von der Leyen nu naar Zuid-Amerika is afgereisd kan erop wijzen dat de onderhandelingen snel afgerond worden.

EU-correspondent Kysia Hekster: "Commissievoorzitter Von der Leyen neemt op twee manieren een politieke gok. Door naar Uruguay te vliegen, laat ze zien dat de Europese Commissie van plan is een deal te sluiten, terwijl er nog steeds over de laatste details onderhandeld wordt. Als de deal inderdaad morgen getekend wordt, komt de tweede onzekerheid om de hoek kijken. Het is nog maar de vraag of er onder de EU-lidstaten wel voldoende steun is om een deal goed te keuren. Voor de Europese Commissie is het handelsverdrag zo belangrijk dat ze bereid is deze gok toch te wagen. Ze denkt dat de bezwaren van de tegenstanders weggenomen kunnen worden, en dat er na 25 jaar onderhandelen eindelijk een akkoord met deze handelspartners gesloten zal kunnen worden."

Het verdrag tussen de EU en de vijf Zuid-Amerikaanse landen moet de handel tussen beiden gemakkelijker maken. Producten kunnen dan ook goedkoper op elkaars markt worden verkocht. De handel tussen de EU en de Mercosur-landen is jaarlijks tientallen miljarden euro's waard.

In enkele Europese landen stuit het verdrag op verzet. Zo stemde een meerderheid van de Tweede Kamer eerder deze week nog tegen het verdrag. De laatste jaren gebeurde dat vaker uit angst voor oneerlijke concurrentie. Het kabinet heeft zich tot op heden nog niet over de aanstaande deal uitgesproken.

In Polen en Frankrijk sprak de regering zich wel uit tegen het verdrag. Zij hopen dat Nederland zich bij hen aansluit.

Toch is een meerderheid van de EU-landen op dit moment voor een verdrag. Zij zien onder meer kansen voor een grotere afzetmarkt in Zuid-Amerika. Ook willen ze voorkomen dat de invloed van China te groot wordt in het werelddeel.

Correspondent Ardy Stemerding legt uit wat een deal betekent:

1:23 Goed nieuws voor de klant: de EU-handelsdeal met vijf Zuid-Amerikaanse landen