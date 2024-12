Pro Shots Slot en Salah knuffelen elkaar

Slot heeft met Salah een sterspeler in bloedvorm, maar hoe lang nog?

Woensdagavond was Mohamed Salah maar weer eens de grote man bij Liverpool. Met een assist en twee doelpunten behoedde de 32-jarige Egyptenaar zijn ploeg voor een nederlaag op bezoek bij Newcastle United (3-3).

Liverpool-trainer Arne Slot stak na afloop van dat duel de loftrompet over zijn sterspeler. "Dit is iets dat niet veel spelers kunnen in het laatste half uur van de wedstrijd. Dat is ook wat hem zo speciaal maakt."

Kijkend naar de cijfers wijst alles erop dat Slot momenteel een van de beste aanvallers van Europa in huis heeft in de persoon van Salah. De vraag is echter voor hoe lang nog. Sinds de Egyptenaar, die in het bezit is van een aflopend contract, aangaf teleurgesteld te zijn in Liverpool, is het maar de vraag of hij volgend jaar nog in Engeland speelt.

Sterspeler in bloedvorm

Er bestaat geen twijfel over dat Salah in bloedvorm is. De rechtsbuiten scoorde in elk van zijn laatste zeven Premier League-duels en was in die reeks goed voor negen goals. Dit seizoen is hij simpelweg een garantie voor doelpunten: hij voert de topscorerslijst aan met dertien treffers.

Dat vertelt echter niet het hele verhaal, want ook als aangever is Salah van grote waarde. Afgelopen weekend nog stelde hij Oranje-international Cody Gakpo in staat om te scoren met een afgemeten voorzet. In de Premier League gaf alleen Arsenal-speler Bukayo Saka (10) meer assists dan Salah (8).

Kijkend naar de grootste vijf competities van Europa, was er slechts één speler die bij meer goals betrokken was in duels in de competitie, beker en Europa gezamenlijk. Dat is Salahs landgenoot Omar Marmoush, die dit seizoen als een komeet opkwam bij Eintracht Frankfurt.

Grootste 5 competities van Europa: meeste goals en assists Speler Club Goals Assists Goals+assists Omar Marmoush Eintracht Frankfurt 17 11 28 Mohamed Salah Liverpool 15 12 27 Harry Kane Bayern München 20 7 27 Raphinha Barcelona 16 8 24 Robert Lewandowski Barcelona 22 2 24

Door zijn waanzinnige productie in het huidige seizoen verbetert Salah de nodige records. Gisteravond nog: het was de 37ste keer dat hij in één Premier League-duel goed was voor een goal en een assist, waarmee hij het record van Wayne Rooney (36) verbrak.

Ondertussen staat Salah op de all-time topscorerslijst van de Engelse competitie achtste (170 goals), met een realistische kans om dit seizoen nog in de top vijf te komen. Minstens zo knap: hij heeft nog drie assists nodig om David Beckham (80) te evenaren en ook op die lijst in de top tien te komen.

Zwaard van Damocles

Toch blijft het aflopende contract van Salah als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangen. Enkele weken terug gaf hij aan meer out dan in te zijn wat betreft een contractverlenging bij Liverpool, omdat de club hem naar eigen zeggen nog altijd geen aanbieding deed.

Slot wordt er wekelijks meermaals naar gevraagd. Soms probeert hij zich er met een kwinkslag vanaf te maken, zoals vorige week. "Als je mijn opstellingen ziet, is Salah meer in dan out", grapte de trainer toen.

0:35 Slot is het niet eens met Salah: 'Als je mijn opstellingen ziet is hij meer in dan out'

Woensdagavond liet Slot zich weer eens verleiden tot een uitspraak en zei hij: "Ik vind het moeilijk om de toekomst te voorspellen, het enige dat ik kan zeggen is dat hij momenteel op een goede plek zit."

Vooralsnog is het onduidelijk wat Salah zelf precies wil. Hij wordt in verband gebracht met een overstap naar de lucratieve Saudi-Arabische competitie, terwijl de Engelse krant The Telegraph berichtte over een mogelijke overstap naar Paris Saint-Germain.

Duidelijk is dat veel mensen bij en rondom Liverpool graag zien dat de Egyptenaar bijtekent. Zo zei clublegende Robbie Fowler gisteravond nog tegen Amazon Prime: "Ze zouden zijn zaakwaarnemer first thing in the morning naar de club moeten halen en hem een nieuw contract laten tekenen."