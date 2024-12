Rotterdam vangt 12 doodzieke illegalen op, de rest moet nog steeds weg

In samenwerking met

Rotterdam blijft ook in het nieuwe jaar twaalf zeer kwetsbare illegalen opvangen. Maar de rest van de groep van in totaal 45 uitgeprocedeerde asielzoekers die nu nog worden opgevangen volgens de bed-bad-broodregeling staat op 1 januari op straat.

Dat blijkt uit een brief van de Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar (Denk) aan de gemeenteraad. Eerder meldde hij al dat Rotterdam direct zou stoppen met de opvang als het kabinet geen geld meer beschikbaar stelt voor de regeling. Dat is met ingang van volgend jaar het geval.

Op 10 november was er een protestmars tegen de afschaffing van de regeling. "Ik sta hier trots als Rotterdammer", zei een van de deelnemers toen . "Dankzij de bed-bad-broodregeling heb ik de afgelopen twaalf jaar steun gekregen, wat me geholpen heeft om nu als stadsambtenaar te werken en netjes belasting te betalen."

Verslaafd

Maar de wethouder verwijst naar het coalitieakkoord van Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk. Daarin spraken de partijen vorig jaar al af om te stoppen met de sobere opvang als het Rijk zou stoppen met de financiering. Het gaat in Rotterdam om een bedrag van anderhalf miljoen euro per jaar.

Achbar heeft nu uitgewerkt wat het besluit betekent. Twaalf van de nu opgevangen vreemdelingen zijn er lichamelijk zo slecht aan toe dat ze direct in levensgevaar komen als ze uit de opvang worden gezet, stelt hij.

Deze vaak zwaar verslaafde illegalen zijn te kwetsbaar voor een rauw leven op straat. Ze hebben permanent intensieve medische zorg nodig en zullen snel in mensonterende situaties terechtkomen. Ze lopen een serieus risico om op straat te sterven, laat de wethouder bij de regionale omroep Rijnmond weten.

Voor die groep van twaalf is er een tijdelijke oplossing: zij worden tot 1 juni opvangen in een zorgcentrum van het Leger des Heils vlak bij metrostation Capelsebrug. De meesten van hen verblijven daar nu ook al.

Surinaamse oud-Nederlanders

In zijn brief stelt de wethouder ook dat er misschien ook een verblijfsvergunning kan komen voor een aantal Surinaamse oud-Nederlanders, die voor de onafhankelijkheid van Suriname geboren zijn. Maar het is de vraag hoeveel mensen met die specifieke regeling geholpen zijn.