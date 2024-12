ANP UNWRA-school in de Gazastrook

NOS Nieuws • vandaag, 12:20 • Aangepast vandaag, 12:57 VN-hulporganisatie voor Palestijnen UNRWA krijgt minder geld van Nederland

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de Nederlandse bijdrage aan VN-hulporganisatie UNRWA in Gaza omlaag gaat. Volgend jaar krijgt de organisatie geen 19 miljoen euro, maar 15 miljoen. In de jaren daarna wil de Kamer dat de bijdrage afgebouwd wordt tot 1 miljoen euro per jaar.

Een voorstel daarover van de SGP en JA21 wordt gesteund door de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB. Aanvankelijk stond in het voorstel dat de bijdrage in 2025 al gehalveerd zou worden tot 9 miljoen, maar dat is dus flink afgezwakt.

De partijen twijfelen aan de neutraliteit van het personeel van UNRWA en wijzen op de beschuldigingen dat medewerkers betrokken zijn bij organisaties als Hamas en Hezbollah.

De vier miljoen euro die er volgend jaar gekort wordt zal ten goede komen aan andere hulporganisaties, die volgens de meerderheid minder omstreden zijn.

Eerste Kamer

Het voorstel betekent een wijziging van de begroting van minister Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Nu zij en de coalitie ermee instemmen, zijn de oppositiepartijen SGP en JA21 bereid de begroting te steunen. Daarmee komt een meerderheid in de Eerste Kamer voor die begroting ook in zicht. De coalitie heeft daar geen automatische meerderheid.

Klever was daarom de afgelopen tijd actief bezig om steun bij elkaar te krijgen en heeft telefonisch contact gehad met allerlei oppositiepartijen om te kijken onder welke voorwaarden ze ja willen zeggen in de Eerste Kamer.

Waarom staat UNRWA ter discussie? UNRWA is de hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen van de Verenigde Naties. De organisatie heeft vrijwel als enige organisatie toegang tot Gaza. Het Israëlische parlement en de Israëlische regering beschuldigen UNRWA ervan te veel vervlochten te zijn met terreurorganisatie Hamas. Ook houdt Israël UNRWA verantwoordelijk voor de veronderstelde deelname van eigen medewerkers aan de moordaanslagen en ontvoeringen van 7 oktober 2023. De VN deed onderzoek naar betrokkenheid van negentien medewerkers, waarna negen mensen werden ontslagen omdat ze mogelijk een rol hebben gespeeld bij de terreuraanslag van 7 oktober. Een tweede onderzoek, onder leiding van de voormalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Colonna naar de onafhankelijkheid van UNRWA, leverde een lijst aan aanbevelingen op. Dat richtte zich op de neutraliteit van de organisatie in het algemeen, niet specifiek op individuen. Het Nederlandse kabinet onderschrijft de aanbevelingen van Colonna en eist dat UNRWA die zo snel mogelijk overneemt. De EU wil dat meer hulporganisaties in Gaza een belangrijke rol krijgen, maar zolang dat niet zo is moet UNRWA het werk kunnen doen, zo staat in de recente verklaring van de Raad van Europa.

Voor Klever is het geen groot probleem om in te gaan op de wens van SGP en JA21. Zij vindt, net als haar partij PVV, dat er eigenlijk helemaal geen geld meer naar UNRWA moet gaan. In januari kwam de organisatie in opspraak, nadat medewerkers door Israël werden beschuldigd van betrokkenheid bij de Hamas-aanvallen van 7 oktober vorig jaar.

Toch zei het kabinet eerder dat UNRWA "een belangrijke rol" speelt bij het bieden van hulp in Gaza. Daarom zou de jaarlijkse donatie van 19 miljoen euro in 2025 aanvankelijk gewoon worden overgemaakt. Volgens de minister lag dat ook al juridisch vast en wilde ze als overheid betrouwbaar zijn. Daar komt ze dus nu van terug.

Andere oppositiepartijen willen de steun voor UNWRA juist behouden. Het is de enige organisatie die nu nog actief is in Gaza om hulp te bieden aan Palestijnse burgers die door de oorlog zwaar getroffen zijn.