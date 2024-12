AFP Syrische rebellen voeren aanvallen uit in de buurt van de Syrische stad Hama

vandaag, 12:08 • Aangepast vandaag, 16:33 Syrische rebellen vallen Hama in Noord-Syrië binnen, leger Assad trekt zich terug

Syrische rebellen zijn de stad Hama, in het noordwesten van Syrië, binnengevallen. Op door de NOS geverifieerde video's is te zien dat ze door de stad rijden en dat gedetineerden zijn vrijgelaten uit een gevangenis. Het regeringsleger bevestigt dat het zich heeft teruggetrokken uit de stad.

Het offensief wordt geleid door Hayat Tahrir al-Sham (HTS) en een andere rebellengroep. Zij hebben de afgelopen tijd veel terreinwinst geboekt op het regeringsleger. Vermoedelijk willen de rebellen na Hama richting Homs trekken, zo'n 40 kilometer zuidelijker.

Het leger van Assad zegt dat er afgelopen nacht zware gevechten buiten de stad waren, waarbij meerdere militairen zijn gedood. Volgens het leger hebben de rebellen zelfmoordaanslagen gepleegd om door de verdediging te komen. De troepen beweren dat ze zich hebben teruggetrokken buiten Hama om zich te hergroeperen.

Hama is een belangrijk knooppunt in het land omdat het Noord-Syrië met het zuiden van het land verbindt. De regering had controle over de stad. Een inwoner van de stad zegt dat sinds woensdag het internet was afgesloten en de straten werden ontruimd.

Aleppo in handen van rebellen

Vorige week nam HTS Aleppo in, de tweede stad van het land. In 2016 werden rebellen door de troepen van Assad nog verdreven uit die stad. Dankzij zware bombardementen van Rusland kwam die toen in handen van de regering.

Rusland zegt de situatie in de gaten te houden en in contact te staan met de Syrische regering over verdere steun.

Wat is Hayat Tahrir al-Sham? HTS is voortgekomen uit de terreurbeweging al-Qaida in Syrië en andere strijdgroepen. De groep wordt door onder meer de Verenigde Naties en de VS gezien als terreurgroep. HTS pleegde in het begin van de Syrische burgeroorlog gewelddadig verzet met aanslagen. De groep wordt geleid door Abu Mohammad al-Jolani. Doelen zijn onder meer het omverwerpen van het regime van president Assad en het verdrijven van Iraanse milities die Assad steunen. Hayat Tahrir al-Sham betekent 'Organisatie voor de bevrijding van de Levant'. Levant is een naam voor Syrië, Libanon en andere landen in het Midden-Oosten. Bron: Center for Strategic and International Studies