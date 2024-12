ANP Karolien Florijn

NOS Sport • vandaag, 12:04 Roeiploeg kijkt met vertrouwen vooruit, ook nu de architect van het succes vertrekt

Verrast, maar niet ongerust. Zo is het gemoed op de Bosbaan in Amsterdam, thuisbasis van de Nederlandse roeiers. Met het opstappen van hoofdcoach Eelco Meenhorst is de technische leiding van de roeibond KNRB weg. Een opvallende omslag, vier maanden na de uitermate succesvolle Olympische Spelen in Parijs.

"Is het een groot gemis? Absoluut", reageert bestuurslid Sjoerd Hamburger van de Nederlansde roeibond KNRB op het vertrek van Meenhorst, die wordt gezien als de architect van het succes. "Maar staat het programma? Absoluut."

1:41 Geen paniek bij roeibond na vertrek technische staf: 'Structuur blijft staan'

Meenhorst, vorig jaar verkozen tot coach van het jaar, is niet de enige die de roeibond verlaat na de Spelen. Eerder stapte technisch directeur Hessel Evertse al op. En ook Michelle Darvill, de Canadese coach van olympisch en wereldkampioene Karolien Florijn, vertrok.

"Het kwam wel als een verrassing", bekent Florijn, gevraagd naar het opstappen van Meenhorst. "Na de Spelen moet iedereen natuurlijk heroverwegen wat je gaat doen. Dit was een ongeëvenaard succes, dus ik kan me wel voorstellen dat je na zo'n succes misschien iets anders wil."

Structuur blijft staan

Onverminderd opgewekt bouwt Florijn haar conditie op richting het nieuwe seizoen. "Ik kijk met veel vertrouwen naar 2025", stelt ze vast, want: "De structuur staat er, en blijft ook staan."

Scheidend coach Meenhorst, de roeiers, de bond, iedereen wijst op de structuur. Het is de formule voor de grote successen van de recente jaren, waarin naast de olympische oogst van acht medailles (vier keer goud) ook op de wereldkampioenschappen werd gepiekt. En het zorgt ervoor dat de succesperiode voortgezet kan worden, ook zonder Meenhorst.

Bij zijn vertrek zei hij zelf al dat "de sport uiteindelijk groter moet zijn dan individuen". Om die reden gaat het ook voor Florijn niet zozeer om wie de nieuwe hoofdcoach van de roeiploeg wordt. Het zijn de structuur en de werkwijze die Nederland het beste roeiland van de wereld maakten. Een plan waar Meenhorst jarenlang aan sleutelde en dat een fundament opleverde waarin trainingen, voeding en planning werden geprofessionaliseerd.

Meenhorst legde vorige week zelf uit waarom hij stop bij de roeibond:

0:47 Vertrekkende roeicoach Meenhorst: 'Alle ambities waargemaakt'

Florijn: "Ook al is Eelco weg, wij weten wat we moeten doen. Als roeier moet ik gewoon roeihalen maken, dat is mijn taak. Daaromheen staat een heel team met coaches, de fysioloog, de kok, de medische staf. Het zijn allemaal schakels in het succes."

"Alles is hier geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd, die lijn wordt doorgetrokken in de volgende olympische cyclus. Het heeft z'n vruchten afgeworpen en dat zal het in de toekomst ook weer doen", weet Florijn zeker.

Opvolger

De volgende olympische cyclus, met het vizier op Los Angeles 2028, begint met het vormen van een nieuw technisch hart.

"Dat is zoeken. We bepalen eerst wat, hoe en waar er nodig is in het team", zegt Hamburger, die spreekt van een "warme overdracht", met dank aan Meenhorst. "Dat is tekenend voor Eelco. Hij blijft tot er een opvolger gevonden is. Maar feit blijft, Eelco mis je."

"Een vervanger heb je het liefst gisteren, maar we moeten zorgen dat we de juiste persoon vinden. Dat kan een Nederlander zijn, maar ook iemand uit het buitenland. We doen het liever goed dan snel."

'Beloond door NOC*NSF' Op financieel gebied heeft de roeibond niets te klagen. Vorige week werd bekend dat de KNRB er in 2025 geld bij krijgt van sportkoepel NOC*NSF, in tegenstelling tot de meeste sportbonden. Hamburger: "Het programma is toekomstbestendig, financieel en structureel. Met de mooie resultaten zijn de plannen door het NOC*NSF beloond, met praktisch alles dat gevraagd is. Een enorme opsteker."

Skiffeuse Florijn (26) weet in ieder geval al onder wie zij verdergaat na het vertrek van Darvill, die na de Spelen terugkeerde naar haar familie in Canada. "Ik vind het persoonlijk heel erg jammer dat zij weg is, ik had een heel goede band met Michelle."

"Maar ik heb alle tools om dit voort te zetten, ook met een andere coach. Er lopen hier heel veel goede coaches, dus het zal goed opgevangen worden. Ik weet al wel wie vanaf nu mij gaat begeleiden", aldus Florijn, die nog geen naam noemt. "Dat staat nog niet helemaal vast en misschien wordt er nog iets geschoven, maar ik heb er alle vertrouwen in."