Track '88 De Belgische boeren blokkeren de weg

NOS Nieuws • vandaag, 11:21 Boerenprotest tegen aanstaand handelsakkoord in België, A2 dicht bij Maastricht

In België is een boerenprotest aan de gang. De Belgische boeren blokkeren de A2/E25 tussen Maastricht en Luik.

"De weg op de grens is in beide richtingen dicht", meldt de ANWB. Het verkeer wordt omgeleid via Lummen in België en kan omrijden over de E314 en E313. Het protest leidt tot drukte op de wegen, schrijft de regionale omroep L1.

De blokkade is onderdeel van verschillende demonstraties in Wallonië. Er wordt geprotesteerd tegen het Mercosur-verdrag. Over dat handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse landen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Bolivia en Paraguay wordt al vijfentwintig jaar onderhandeld.

Galg

"Ik sta tussen een dertigtal tractoren van Waalse jonge boeren", zegt een VRT-verslaggever. Op een van de tractoren zit een bord met in het Frans 'Laat ons leven van ons beroep'. "Dat is de grote eis van die Waalse boeren."

"Als je men hen spreekt, vragen ze eigenlijk drie dingen", zegt de verslaggever. "Ze zeggen dat ze veel te veel werk hebben aan administratie. Daar willen ze vanaf. Verder willen ze dat de vaccins tegen blauwtong worden gesubsidieerd. Maar de grote klacht is toch het Mercosur-akkoord."

Op beelden is te zien dat er kleine rookbommen worden afgestoken en letters op de weg zijn geschreven.

Daarnaast hangt er een pop aan een houten galg:

0:21 Niemand erdoor: Belgische boeren blokkeren snelweg net over grens

Er is politie aanwezig bij het protest. Hoelang het protest nog zal duren, is niet bekend.

Ook op andere plaatsen in Wallonië blokkeren boeren dus het verkeer, meldt de VRT, in sommige gevallen al sinds gisteravond.

Tegenstand

Vanmiddag kwam EU-leider Von der Leyen aan in Uruguay in aanloop naar ondertekening van het verdrag. Hoewel de onderhandelende partijen dus optimistisch zijn over een akkoord, is er ook veel tegenstand tegen.

Dinsdag stemde de Tweede Kamer opnieuw tegen. De vrees is onder meer dat het handelsverdrag leidt tot oneerlijke concurrentie voor de Europese boeren.

Correspondent Ardy Stemerding legt uit wat een deal betekent:

1:23 Goed nieuws voor de klant: de EU-handelsdeal met vijf Zuid-Amerikaanse landen