Getty Images Nederlandse aflossingsploeg in actie bij de World Tour in Montreal

NOS Schaatsen • vandaag, 10:29 Verjongde shorttrackploeg mag fouten maken: 'Leren we heel veel van'

De Nederlandse aflossingsploeg bij de vrouwen stond de afgelopen jaren steevast op het lijstje topfavorieten, maar tijdens de eerste shorttrack World Tours van dit seizoen zijn de verwachtingen minder hooggespannen. Want na het stoppen van Yara van Kerkhof en blessures bij Suzanne Schulting en Selma Poutsma staat er komend weekend een flink verjongde ploeg op het ijs.

Bij de eerste World Tour werd er wel zilver gehaald, maar ook van dat team is er komend weekend in Peking één iemand niet bij: Angel Daleman. Het 17-jarige multitalent maakte de afgelopen weken indruk op de langebaan en pakte haar eerste wereldbekermedailles. Ze slaat de internationale shorttrackwedstrijden in Azië over.

Zij wordt vervangen door Zoë Deltrap (19), die samen met Xandra (23) en Michelle Velzeboer (21) en Diede van Oorschot (20) de aflossing zal rijden.

Andere verwachtingen

Velzeboer, met haar 23 jaar nu al de routinier van het kwartet, ziet het vooral als nieuwe uitdaging. "We hebben heel lang op zo'n hoog niveau gereden, dat dat de standaard is geworden. Je moet nu andere verwachtingen hebben. Er zit gewoon minder ervaring in het team en ervaring krijg je alleen door het te doen. Daar zijn we lekker mee bezig."

2:02 Verjongde aflossingsploeg pakt na val toch zilver in World Tour shorttrack

"Er gaan fouten gemaakt worden en die moeten ook gemaakt worden. Daar leren we weer heel veel van. En als er toevallig geen fouten gemaakt worden, dan strijden we ook direct weer mee om goud", doelt Velzeboer op het zilver in Montreal. "Dat laat zien hoe sterk we alweer zijn."

Dat ziet ook haar twee jaar jongere zus Michelle. "Uit automatisme heb je bepaalde verwachtingen met het team, maar dat is nu minder realistisch, omdat we met een heel andere samenstelling hier staan."

"Maar dat betekent niet dat we minder ambities hebben. We hebben al laten zien dat we ook met dit team mee kunnen doen. We zijn alleen een stuk minder dominant om de race echt naar ons toe te trekken. Maar we zijn zeker niet kansloos."

Ook de 21-jarige Michelle Velzeboer is inmiddels een van de meer ervaren krachten. "Ik ben meer een leider geworden", vertelt ze. "Het is belangrijk om onze ervaring over te brengen op de jongere rijders. Dat is ook hoe ik best wel snel dingen heb opgepakt. Bij mij was dat mede dankzij Yara. Zij was een goed voorbeeld. Ik denk dat het heel goed is als Xandra en ik diezelfde rol nu op ons nemen."

World Tour live bij de NOS De World Tour in Peking is komende zaterdag en zondag live te volgen bij de NOS. Beide dagen begint de livestream, die te zien is op NOS.nl en in de NOS-app, om 06.55 uur. Livestreams zijn ook gemakkelijk op de televisie te bekijken. Installeer daarvoor NOS Live op je toestel of kastje van je tv-aanbieder. Ziggo-abonnees kunnen ook zappen naar kanaal 160.

Deltrap, het nieuwste lid van de aflossingsploeg, vertelt op haar beurt veel te hebben aan haar iets oudere teamgenoten. "Ik leer van hen rustig te blijven. Zij zeggen: als er iets gebeurt, dan lossen wij dat wel op. En ze zeggen ook dat ik plezier moet hebben en lekker moet schaatsen. Dat is het enige dat je kan doen. Als je te veel gaat stressen, gaat het niet goed."

Xandra Velzeboer kan zich goed verplaatsen in Deltrap. "Ik weet nog hoe spannend ik het vond bij mijn eerste relays. Uiteindelijk leer je het meest door het zelf te doen. Wij kunnen daarbij helpen, maar de race zelf is een kwestie van ervaring opdoen."

En dat kan het verjongde team komend weekend gaan doen, als de derde World Tour van het seizoen op het programma staat in Peking.

audiofragment De shorttracksters staan bij World Tour in Peking met jonge aflossingsploeg aan de start