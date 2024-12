Carnavalvierders Roermond bouwen geluidswal om dassen te beschermen

In samenwerking met

Bij de verkiezing van het beste carnavalsliedje van het jaar in Roermond, plaatst de organisatie dit keer een geluidswal. Het gaat om een muur van stevige papierbalen, enkele tientallen meters lang en een paar meter hoog. De muur moet een dassenfamilie in de buurt beschermen.

"We hebben het aan de ecoloog voorgesteld, die het een bijzonder goede maatregel vond", zegt Wim Kemp van de organisatie bij L1 Nieuws . Ook Stichting Das & Boom, die zich inzet voor de bescherming van de das, ging akkoord.

Vader, moeder en vier kinderen

De LVK-finale is telkens op een andere plek en wordt volgend jaar op 14 februari gehouden in een oude Philipsfabriek in Roermond. Een historische plek vol nostalgie, stelt de organisatie. Maar ook een plek waar een dassenfamilie een burcht heeft gebouwd. Volgens Kemp gaat het om een mannetje, vrouwtje en vier jongen.