ANP Politie

NOS Nieuws • vandaag, 08:02 17-jarige jongen ontvoerd door drie mannen in Amsterdam

Een 17-jarige jongen is zondagavond ontvoerd en mishandeld in Amsterdam. Volgens de politie is hij door drie mannen in een auto getrokken en meegenomen naar het Amsterdamse Bos.

Het slachtoffer werd in de Rijnstraat in Amsterdam Zuid in een auto getrokken terwijl hij om hulp riep. In het bos moest de jongen zich uitkleden terwijl hij werd gefilmd.

De mannen hebben volgens de politie ook vloeistof over hem heen gegoten en dreigden de jongen in brand te steken als hij zijn geld niet gaf.

Verdachten opgepakt

De politie heeft de verdachten opgepakt. Het gaat om twee mannen van 19 jaar en een 18-jarige man uit Amsterdam.

Het is niet bekend hoelang de jongen tegen zijn wil in is vastgehouden. De politie onderzoekt waarom de jongen werd meegenomen. Het slachtoffer heeft inmiddels aangifte gedaan.