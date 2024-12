's Werelds oudste vogel in het wild legt op 74-jarige leeftijd nog een ei

Op de Midway-eilanden in de Stille Oceaan heeft een albatros op circa 74-jarige leeftijd nog een ei gelegd, zeggen Amerikaanse biologen. Het gaat om Wisdom, voor zover bekend de oudste vogel ter wereld die in het wild leeft.

Van deze laysanalbatros zijn op Midway beelden gemaakt . In het Amerikaans territorium is de grootste kolonie albatrossen ter wereld gevestigd. De zeevogels trekken ernaartoe om een ei te leggen.

Vogels van deze albatrossoort worden meestal maar 12 tot 40 jaar oud. Wisdom werd al in 1956 geringd, toen ze ongeveer vijf jaar was en haar eerste ei legde. In 2021 legde ze voor zover bekend voor het laatst een ei. Naar schatting heeft ze in haar leven meer dan dertig jongen gehad. Albatrossen leggen één ei per jaar.