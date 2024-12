Philip Freriks na laatste opnames De slimste mens geëerd met lintje

Presentator Philip Freriks is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat kreeg hij te horen na de laatste opnames van het 25e seizoen van De slimste mens. Burgemeester van Hilversum Gerhard van den Top speldde het lintje bij Freriks op en noemde hem "van grote betekenis voor de Nederlandse publieke omroep".

Freriks is samen met jurylid Maarten van Rossem bezig aan zijn allerlaatste seizoen van de kennisquiz van KRO-NCRV. Hij begon zijn loopbaan in 1971 als correspondent voor Het Parool en meerdere publieke omroepen. Later werkte hij als correspondent in Frankrijk voor de NOS. Van 1996 tot 2009 was hij het gezicht van het NOS Achtuurjournaal.