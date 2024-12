Real lijdt nederlaag in Baskenland en ziet Mbappé opnieuw penalty missen

Mede door een gemiste strafschop van Kylian Mbappé heeft Real Madrid in LaLiga verloren bij Athletic Club: 2-1. De Fransman miste bij een 1-0 achterstand een penalty. Vorig week faalde hij tegen Liverpool in de Champions League ook vanaf elf meter.

Real kwam acht minuten na rust op achterstand via Alex Berenguer. In de 68ste minuut miste Mbappé de strafschop, maar tien minuten later maakte Jude Bellingham alsnog de gelijkmaker.