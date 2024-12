Eric Carlson / University of Alaska Fairbanks Een impressie van een moeder die 13.000 jaar geleden het vlees van een mammoet eet met haar kind

NOS Nieuws • gisteren, 22:58 Tijdens laatste ijstijd was het vooral mammoet wat de pot schafte

In de laatste ijstijd, zo'n 12.800 jaar geleden, bestonden de maaltijden van de Clovis-mensen in Noord-Amerika vooral uit mammoet. Dat hebben onderzoekers van University of Alaska Fairbanks ontdekt. De studie is gebaseerd op de aanwezigheid van bepaalde stoffen in de botten van een peuter, wiens overblijfselen werden gevonden in het zuiden van Montana. Toen hij overleed, kreeg hij nog borstvoeding van zijn moeder. Daaruit blijkt dat zij mammoetvlees moet hebben gegeten.

Het is voor het eerst dat daar direct bewijs voor is. Eerder werd het eten van mammoetvlees alleen aangetoond door bijvoorbeeld te kijken naar gereedschap.

Het dieet van de moeder zou voor ongeveer 40 procent uit mammoet hebben bestaan, gevolgd door eland, bizon, kameel en paard. Slechts een klein deel bestond uit kleine zoogdieren en planten. De Colombiaanse mammoeten die tijdens de laatste ijstijd in Noord-Amerika leefden, waren ongeveer 4 meter hoog en wogen 11 ton.

Megaprooi

Ze leverden dan ook enorme hoeveelheden vlees en energierijk vet. "Eén dier kon een afhankelijke gemeenschap van kinderen, verzorgende vrouwen en ouderen dagen of zelfs weken in leven houden terwijl de jagers op zoek waren naar hun volgende prooi", aldus een van de onderzoekers.

De nieuwe inzichten ondersteunen het idee dat de Clovis-mensen jaagden op de grootste prooien in het landschap en niet op zoek gingen naar planten en kleine dieren. "De focus op mammoeten verklaart hoe de Clovis-mensen zich konden verspreiden over Noord- en Zuid-Amerika in een paar honderd jaar", zegt de onderzoeker.

Anzick Boy

Stukken van de schedel en andere botten van de peuter, die vaak Anzick Boy, wordt genoemd, werden in 1968 gevonden in een oude ingestorte schuilplaats van rotsen in de buurt van Wilsall, in de staat Montana.

Dankzij stabiele isotopenanalyse kon het eiwitgedeelte van het dieet van zijn moeder worden vastgesteld. Dat dieet leek op eiwitniveau enorm op dat van de Homotherium, een uitgestorven katachtige die op mammoeten jaagde.

De conclusies van deze studie komen overeen met eerdere archeologische vondsten. Dankzij indirect bewijs wordt al langer aangenomen dat Clovis-mensen op grote zoogdieren hebben gejaagd.