NOS Voetbal • gisteren, 22:45 • Aangepast gisteren, 23:17 Puntenverlies Liverpool in Newcastle, Timber scoort voor Arsenal tegen United

Het Liverpool van manager Arne Slot, koploper in de Premier League, heeft voor het eerst sinds 27 oktober puntenverlies geleden in de Engelse competitie. Op bezoek bij Newcastle United werd het in een spektakelstuk 3-3.

Nummer twee Arsenal boekte later op de avond een 2-0 thuisoverwinning op Manchester United. Oranje-international Jurriën Timber maakte de eerste treffer, hij kopte een corner tegen de touwen. William Saliba maakte de tweede Arsenal-goal.

Tyrell Malacia stond in de basis bij United en maakte voor het eerst sinds mei 2023 minuten in de Engelse competitie. Hij speelde een helft. Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd, Joshua Zirkzee viel in.

Bij Liverpool blonk Mohamed Salah uit met twee goals en een assist. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo werden in de tweede helft gewisseld.

City wint weer eens

Het geplaagde Manchester City won juist voor het eerst sinds oktober weer. Nottingham Forest werd thuis met 3-0 verslagen door goals van Bernardo Silva, Kevin de Bruyne en Jeremy Doku.

Nummer drie Chelsea haalde uit op bezoek bij Southampton (1-5). Axel Disasi, Christopher Nkunku, Noni Madueke, Cole Palmer en Jadon Sancho scoorden voor de Londenaren.

Liverpool had de goede vorm van de afgelopen weken niet meegenomen naar de eerste helft. Het kwam bepaald niet fonkelend voor de dag. De koploper kreeg wel kansen via Alexis Mac Allister, maar zag dat Newcastle minstens zo dreigend was.

Tien minuten voor rust betaalde zich dat voor Newcastle uit in een doelpunt. Voormalig Willem II-spits Alexander Isak nam aan, verschafte zich wat ruimte en schoot van afstand kiezelhard raak.

Spectaculaire tweede helft

In het begin van de tweede helft leek Liverpool orde op zaken te stellen. Vijf minuten na de pauze was Curtis Jones trefzeker na een assist van Salah.

Het team van Slot kon, ondanks dat het meerdere mogelijkheden kreeg, niet doordrukken. In de 62ste minuut bracht Anthony Gordon Newcastle opnieuw op voorsprong. Hij kapte in kansrijke positie naar binnen en drukte via de handen van Liverpool-doelman Caoimhín Kelleher succesvol af.

Reuters Virgil van Dijk wil een penalty

Zes minuten later stond Salah opnieuw op. Hij tikte van dichtbij binnen na een voorzet van Trent Alexander-Arnold.

De hoogtepunten van de Egyptenaar in deze wedstrijd moesten dan nog komen. Eerst raakte hij na een fraaie actie nog de paal, om uiteindelijk in de 86ste minuut toch opnieuw succesvol het eindstation te zijn. Na een goede aanval schoot hij uit de draai raak.

Newcastle liet het er niet bij zitten en kwam in de negentigste minuut op gelijke hoogte. Verdediger Fabian Schär dook op bij de tweede paal en gleed binnen.

In de blessuretijd claimden Slot en de spelers van Liverpool nog een penalty, maar die werd niet toegekend.

