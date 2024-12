Omroep Zeeland Leo Goormachtig met de aangiftes

In samenwerking met Omroep Zeeland NOS Nieuws • vandaag, 21:14 Oplichters veroordeeld dankzij oplettende 77-jarige Leo

Een 28-jarige fraudeur is dankzij de 77-jarige Leo Goormachtig uit Arnemuiden veroordeeld tot een maand cel. De politie kon de man oppakken door Goormachtigs optreden.

In 2022 kreeg de Zeeuw een telefoontje van iemand die zich voordeed als een bankmedewerker. De man vertelde dat er een probleem was met een bankpas. Goormachtig had snel door dat het om een oplichter ging. Hij deed alsof hij zenuwachtig was en zei: "Ik ben zo zenuwachtig. Ik ben ook oud. Ik moet naar de wc."

Goormachtig liet zijn mobiele telefoon in de woonkamer liggen en belde ondertussen met zijn huistelefoon 112. Toen de fraudeur die avond bij hem aanbelde om de bankpas op te halen, stond er een agent klaar in de keuken. "Die kwam met z'n taser, richtte op hem zodat hij ging liggen. Daarna werd hij in de boeien geslagen", vertelde Goormachtig eerder aan Omroep Zeeland.

Compliment van het OM

De fraudeur moest zich gisteren voor de rechter verantwoorden. Hij kreeg een celstraf van een maand en moet een schadevergoeding betalen. Goormachtig was zelf bij de uitspraak aanwezig en kreeg een compliment van het Openbaar Ministerie: "Ze vinden het geweldig wat ik heb gedaan."

Het is niet de eerste keer dat een oplichter dankzij de Zeeuw achter tralies belandt. In maart 2023 zorgde hij er ook al voor dat een oplichter werd veroordeeld. Vier andere verdachten werden destijds vrijgesproken. Hoewel zij in de auto zaten bij de veroordeelde man, kon niet worden bewezen dat zij op de hoogte waren van de fraude.

Waarschuwing voor anderen

De aanhoudingen hebben veel indruk gemaakt op Goormachtig. Hij is voorzichtiger geworden: "Als ik ga pinnen, kijk ik achterom. Als ik niet kan slapen, speelt het filmpje zich weer af in mijn hoofd: de spanning, de agenten in de straat."

Goormachtig probeert zijn ervaring te delen om anderen te waarschuwen. Samen met de politie bezoekt hij verzorgingshuizen om ouderen te informeren over bankfraude. Zijn boodschap is duidelijk: "De bank belt niet. Die doet alles schriftelijk. Als iemand belt namens de bank, bel dan direct de politie."