ANP D66-leider Jetten verlaat het overleg

NOS Nieuws • vandaag, 20:22 Oppositie niet akkoord met bod coalitie over onderwijs

Er is nog steeds geen akkoord tussen de coalitiepartijen en vijf oppositiepartijen over de onderwijsbegroting. Overleg vanavond op de kamer van PVV-leider Wilders heeft nog geen overeenstemming opgeleverd. "We zijn er nog niet uit", zei D66-leider Jetten na afloop. "Er is nog veel werk aan de winkel." Morgen praten de negen partijen verder.

"Het gaat niet zo snel als we hadden gehoopt", zei Wilders. "De verschillen zijn nog groot. We hopen er morgen uit te komen."

De coalitiepartijen proberen al anderhalve week een deal te sluiten met D66, CDA, SGP, ChristenUnie en JA21 over het afzwakken van de bezuinigingen op onderwijs. Vandaag kwamen ze drie keer bij elkaar. Het doel van de coalitie is een meerderheid voor de begroting veilig te stellen in de Eerste Kamer. Daar heeft het kabinet-Schoof geen meerderheid.

Vanmiddag werd duidelijk dat PVV, VVD, NSC en BBB bereid zijn de omstreden boete op langstuderen helemaal te schrappen en minder te bezuinigen op de maatschappelijke diensttijd. Ook nog een aantal andere voorgenomen bezuinigingen kunnen worden uitgesteld of afgezwakt. In totaal zou daarmee zo'n 650 miljoen euro aan bezuinigingen worden teruggedraaid.

Eindbod?

VVD-leider Yesilgöz noemde dat een eindbod, maar de vijf oppositiepartijen zien dat anders. Zij hadden ingezet op een pakket van 1,3 miljard euro aan verzachtingen en willen meer toezeggingen. Wel zien sommige oppositiepartijen dat het de goede kant op gaat.

Volgens ingewijden hebben de coalitiepartijen ook nog steeds niet duidelijk gemaakt hoe hun bod gefinancierd moet gaan worden. Het bedrag moet ergens anders worden gevonden. Dat betekent dat er op andere posten extra bezuinigd moet worden.

Het was de bedoeling dat er morgen in de Tweede Kamer gestemd zou worden over de onderwijsbegroting. De verwachting is dat die stemming uitgesteld wordt tot volgende week, in de hoop dat er dan wel een akkoord ligt.

Overigens heeft de coalitie niet alle vijf de oppositiepartijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar de vijf laten zich voorlopig nog niet uit elkaar spelen.