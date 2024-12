Kinderopvang vervolgd om verdrinking peuter

Het Openbaar Ministerie heeft besloten een kinderopvang in Huizen te vervolgen vanwege de verdrinking van een 2-jarige peuter.

Het jongetje viel vorig jaar april in de buurt van het kinderdagverblijf in een sloot. Hij werd door hulpverleners uit het water gehaald en gereanimeerd, maar kon niet meer worden gered.

Het OM verwijt de kinderopvang dood door schuld. De sloot waarin het jongetje viel was via de binnenruimte van de opvang te bereiken door de kinderen. Daardoor zou er door het kinderdagverblijf niet genoeg rekening zijn gehouden met het risico op verdrinking.

Ook heeft de opvang volgens het OM "niet voldoende" gereageerd op het verzoek van de medewerkers op meer hulp op de groep waarin het jongetje zat. Ten tijde van de dood van de peuter was de groep onderbezet.

Medewerkers niet vervolgd

"Hoewel het OM concludeert dat de pedagogisch medewerkers het jongetje uit het oog zijn verloren, is er onvoldoende bewijs dat zij aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam of nalatig zijn geweest", schrijft het OM. Verder is de onderbezetting op de groep een reden voor het OM om de medewerkers niet te vervolgen.