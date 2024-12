ANP Minister Wiersma met een ambtenaar bij het Kamerdebat

NOS Nieuws • vandaag, 17:28 Kamer wil meer concrete stikstofplannen van Wiersma

Bijna de hele Tweede Kamer vindt dat minister Wiersma sneller met concreter beleid moet komen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. De minister van Landbouw maakte eind vorige week een aantal maatregelen bekend, zoals een "bedrijfsgerichte, landelijke en gebiedsspecifieke aanpak".

Ze kondigde verder aan dat als het aan haar ligt provincies ook de komende tijd nog niet optreden tegen PAS-melders. Dat zijn boeren die eerst konden volstaan met een melding van de berekende stikstofbelasting voor kwetsbare natuur, maar die sinds een uitspraak van de Raad van State in 2019 een vergunning nodig hebben. Hun bedrijven worden in de praktijk sindsdien alleen maar gedoogd en dat brengt veel onzekerheid met zich mee.

Wiersma hoopt dat de provincies de regels voor deze groep ook de komende drie jaar niet zullen handhaven. Tegelijk wil ze het 'legalisatieprogramma' verlengen.

BBB: onacceptabel

In een Kamerdebat vielen harde woorden, ook van de kant van de regeringspartijen. VVD en NSC drongen al langer aan op meer duidelijkheid en BBB (de partij van de minister) en PVV sloten zich daarbij aan. Kamerleden vinden vooral dat de PAS-melders aan het lijntje worden gehouden.

BBB-Kamerlid Pierik noemde het "onacceptabel dat prioriteit wordt gegeven aan handhaving van de kritische dispositiewaarde, terwijl de PAS-melders in onzekerheid blijven zitten". Die waarde is de maximale hoeveelheid stikstof die een natuurgebied aan kan zonder dat de natuur er verslechtert.

VVD-woordvoerder Van Campen zei dat de minister in haar recente brieven vooral het werk van haar voorgangster opsomt, maar voor nieuw beleid verwijst naar volgend voorjaar. Hij wil dat ze al in januari meer duidelijkheid geeft.

NSC: betere onderbouwing

NSC-Kamerlid Holman benadrukte dat zijn partij een wetsvoorstel om het legalisatieprogramma voor PAS-melders met drie jaar te verlengen niet zal steunen, als het niet beter inhoudelijk wordt onderbouwd. En PVV-woordvoerder Nijhof zei dat PAS-melders door falen van de overheid in de illegaliteit zitten: "Dan is het niet te verteren dat we nu niet voor onze boeren gaan staan. We laten hen aan hun lot over als er geen spoedactie is om deze boeren te beschermen voor de dreiging van de ophanden zijn rechtszaken."

GroenLinks-PvdA-kamerlid Bromet vindt dat er geen touw meer aan het beleid is vast te knopen. Ze noemde de minister incompetent: "Ze gaat het probleem niet oplossen." En ChristenUnie-Kamerlid Grinwis typeerde de plannen van Wiersma als "conceptueel broddelwerk".

Absolute zorgvuldigheid

De minister erkende dat de problemen complex zijn, en ze zei het ongeduld van de Kamer te begrijpen en zelf ook te voelen. Ze voegde eraan toe dat ze de boeren perspectief wil bieden. Frustratie over de situatie is een van de redenen waarom ze minister is geworden, zei Wiersma. Na de aandrang tot spoed door de VVD en anderen beloofde ze te proberen de Kamer eind januari, begin februari wat meer duidelijkheid te geven over de emissiedoelen per bedrijf.

Wiersma benadrukte dat ze de impact van maatregelen voor individuele boeren begrijpt en dat ze daarom hecht aan "absolute zorgvuldigheid". Over de PAS-melders zei ze dat die inderdaad duidelijkheid nodig hebben, maar dat er geen eenvoudige oplossing is.

'Maatwerk en individuele aanpak'

Ze verwacht vooral veel van maatwerk en een meer individuele aanpak, met begeleiding van 'zaakbegeleiders': "Per bedrijf wordt bekeken hoe we het aan een legale situatie kunnen helpen. Geen PAS-melder is hetzelfde."

Ze zei verder dat ze het eerlijke verhaal wil vertellen en dat een mogelijkheid soms het beëindigen van het bedrijf kan zijn: "Daar is ook behoefte aan bij een aantal PAS-melders. Het is per melder verschillend wat de oplossingsrichtingen zijn."