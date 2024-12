'Britse overheid houdt optie open om staalgigant te nationaliseren'

Het is al jaren moeilijk voor het concern om winst te maken. Het is sinds vier jaar in handen van het Chinese staalbedrijf Jingey. De regering probeert afspraken te maken met de eigenaar om de staalproductie te redden en dat moet snel gebeuren: momenteel lijdt het bedrijf naar schatting een verlies van omgerekend 1,2 miljoen euro per dag.

Het markeert een radicale koerswijziging: in de jaren 80 privatiseerde het Verenigd Koninkrijk onder Margaret Thatcher juist het openbaar vervoer en energie- en waterbedrijven. Maar na decennia waarin vooral aandeelhouders profiteerden en de kwaliteit van deze diensten verslechterde, is de publieke onvrede over deze sectoren gegroeid. Er is nu brede steun voor hernationalisering.

Een woordvoerder van British Steel zegt dat ze nog in gesprek zijn met de overheid over hun plannen om de CO2-uitstoot tegen te gaan en de toekomst van de bedrijfsvoering in het Verenigd Koninkrijk. Er is nog geen definitief besluit genomen. Het bedrijf produceert nog staal met conventionele methodes die voor een grote hoeveelheid CO2-uitstoot zorgen.

Van grijs in groen

British Steel is niet de enige staalreus die zijn rol probeert te vinden in een industrielandschap dat van grijs in groen moet verkleuren. In november vertelde Tata Steel dat het bedrijf in IJmuiden 60 miljoen euro extra moet gaan bezuinigen. Dit is bovenop het bezuinigingspakket dat Tata Steel al had gepresenteerd in september. Van de plannen om over te stappen op waterstof is tot nu toe weinig gekomen.