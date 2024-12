VConsyst De bekende afvalbak 'Capitole' van Bammens

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 15:06 Fabrikant van alom aanwezige afvalbakken failliet

Koninklijke Bammens in Maarssen is failliet. Het 174 jaar oude bedrijf was gespecialiseerd in afvalsystemen en maakt sinds de jaren 80 onder andere de bekende afvalbak Capitole.

Op dit moment heeft Bammens ruim honderd mensen in dienst. Wat er met hen gebeurt, is nog onbekend. "Er is lange tijd geprobeerd om het bedrijf financieel economisch rendabel te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt", laat Bammens weten bij RTV Utrecht.

Koninklijke Bammens is van origine een familiebedrijf. Op de website geertruydenberghe.nl staat dat Piet Bammens de onderneming in 1850 oprichtte in Geertruidenberg.

Hij werd op 25-jarige leeftijd meestersmid en bouwde een grote klantenkring op door de verkoop van kachels. Bammens bouwde ook stoommachines voor schepen en deed het smeedwerk voor een nieuwe suikerfabriek in de buurt.

Na zijn overlijden in 1887 ontwierpen Bammens' twee zonen Chiel en Janus het proces waarbij ijzeren producten met een laag zink tegen corrosie (roest) beschermd worden. Dat was het begin van verzinkte emmers, teilen en het grootste commerciële succes van het bedrijf: verzinkte vuilnisbakken.

Verzinkt staal

In 1920 verhuisde het bedrijf naar Maarssen, waar het zich op het fabrieksterrein aan de Vecht verder specialiseerde in afvalbakken, zowel boven- als ondergronds. Het verzinkingsproces speelt tot op de dag van vandaag een grote rol. Ook bij de markante 'Capitole', die in 1980 werd ontworpen door Bas Pruyser (74). Die afvalbak heeft een binnenbak van verzinkt staal en een thermisch verzinkte staander.

"De doorbraak van de bak kwam nadat bij de hevige rellen op Koninginnedag 1980 in Amsterdam zo'n beetje elke plastic afvalbak in de fik gestoken was", vertelde Pruyser eerder. "Eerst koos Amsterdam voor de bak. Toen kwam Schiphol."

Naar schatting van de ontwerper staan er inmiddels meer dan 400.000 Capitole-bakken in Europa. In Maarssen rolden er tot voor kort nog zo'n 10.000 nieuwe exemplaren per jaar van de band.

Sterke band

Als bedrijf is Bammens niet zelfstandig meer. Het werd in 2018 overgenomen door VConsyst - en dat bedrijf maakt weer onderdeel uit van de grotere, wereldwijd werkende Venture Group. De baas van die groep, Arjen van Dalfsen, heeft nu het faillissement van Bammens bekend gemaakt.

"Als familiebedrijf met grote betrokkenheid bij al onze activiteiten en medewerkers, neem je een beslissing voor een faillissementsaanvraag niet lichtzinnig", zegt Van Dalfsen. "En dat doet pijn, want voor een groot deel gaat het om medewerkers die al vele jaren voor Bammens werken en die daardoor een sterke band hebben met het bedrijf. We hopen dat alle medewerkers snel een nieuwe toekomst vinden."

Een curator handelt zoals gebruikelijk het faillissement af en kijkt of een doorstart gemaakt kan worden.