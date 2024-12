Getty De aanvoerderband van Bruno Fernandes

NOS Voetbal • vandaag, 15:01 'Actie voor lhbtiq+-inclusie mislukt bij United, omdat een speler weigerde mee te doen'

Manchester United heeft plannen laten vallen om voorafgaand aan de Premier League-wedstrijd van afgelopen weekend jacks te dragen als statement in steun voor de lhbtiq+-gemeenschap. Dat melden The Athletic en de BBC. Een van de spelers van United zou vanwege zijn geloof hebben geweigerd het kleurrijke jack te dragen.

Volgens The Athletic gaat het om verdediger Noussair Mazraoui. Toen de voormalig Ajacied duidelijk zou hebben gemaakt het jack niet te willen dragen, besloot de rest van het team de actie helemaal niet voort te zetten.

Op vragen van de BBC weigert Manchester United te bevestigen dat het gaat om de in Nederland geboren international van Marokko. Ook de zaakwaarnemer van Mazraoui gaat niet op de kwestie in.

De Engelse club meldde wel "supporters met alle achtergronden te verwelkomen" en "sterk toegewijd aan de principes van diversiteit en inclusie" te zijn. "Spelers hebben het recht om hun eigen individuele mening te hebben, vooral met betrekking tot hun geloof, en deze kan soms verschillen van het standpunt van de club", aldus United.

Jaarlijkse campagne

Clubs in de Premier League tonen jaarlijks hun betrokkenheid in lhbtiq+-inclusie met de Rainbow Laces-campagne. Spelers van Manchester United droegen in vorige seizoenen bijvoorbeeld regenboog-warmloopshirts gedurende de campagne.

Aanvoerders van de clubs op het hoogste niveau in Engeland dragen tijdens de Rainbow Laces-week, die bestaat sinds 2013, aanvoerdersbanden in de kleuren van de regenboog. Bruno Fernandes droeg die zondag wel als aanvoerder van Manchester United.

Reuters Bruno Fernandes met de regenboogaanvoerdersband

Over de band ontstond afgelopen weekend discussie omdat Ipswich Town-aanvoerder Sam Morsy de band weigerde te dragen en op het veld verscheen met de reguliere aanvoerdersband. Ook Morsy verklaarde de band om religieuze redeneren niet om zijn arm te doen.

Marc Guehi, aanvoerder van Crystal Palace, werd aangesproken door de Engelse voetbalbond FA nadat hij zaterdag 'I love Jesus' op de regenboogband had geschreven. Volgens de FA is het niet toegestaan om religieuze uitingen aan te brengen op het voetbaltenue. Woensdagavond verscheen Guehi op het veld met de tekst 'Jesus loves you' op zijn regenboogaanvoerdersband.

Sla de carrousel over Reuters De aanvoerdersband van Marc Guehi (Crystal Palace)

Reuters Sam Morsy (Ipswich) was de enige aanvoerder in de Premier League zonder regenboogband

In het Nederlandse voetbal was de OneLove-actie, een soortgelijke campagne, in de afgelopen jaren ook voer voor discussie. De campagne richt zich op het bestrijden van racisme en discriminatie in het voetbal, maar vestigt vooral de aandacht op de rechten van lhbtiq+'ers. Meerdere aanvoerders in de eredivisie weigerden de OneLove-aanvoerdersband te dragen.

De KNVB maakte vorig jaar bekend clubs niet meer op te roepen om tijdens eredivisiespeelrondes actief mee te doen aan de OneLove-campagne. De veelbesproken aanvoerdersband werd een vrije keuze.