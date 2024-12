Oppositie Georgië: leider in elkaar geslagen en afgevoerd

In Georgië is een leider van een van de oppositiepartijen op het oog bewusteloos afgevoerd door de politie. Volgens het samenwerkingsverband Coalitie voor Verandering is de leider van de oppositiepartij Ahali, Nika Gvaramia, door de politie in elkaar geslagen en "in een detentiewagen gegooid". Dat meldt de partij op X.