Bij Mercedes afzwaaiende Hamilton kijkt terug op 'geweldige reis' en denkt aan overleden Lauda

Lewis Hamilton rijdt zondag in Abu Dhabi zijn laatste race voor het team van Mercedes. De Engelsman, die komend seizoen voor Scuderia Ferrari rijdt, wist met de Duitse renstal zes keer wereldkampioen te worden.

Het is dan ook niet gek dat Hamilton met een fijn gevoel terugkijkt op de afgelopen jaren. "Er zijn heel veel mooie momenten geweest. Het was een geweldige reis samen, waar ik echt van heb gehouden."

Hamilton benoemt in het bijzonder de momenten met Niki Lauda, drievoudig wereldkampioen die tot aan zijn overlijden in mei 2019 adviseur was van het Formule 1-team van Mercedes.