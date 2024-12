AP Reddingswerkers zoeken in het zinkgat

NOS Nieuws • vandaag, 13:59 Zoektocht in zinkgat naar vrouw die op zoek was naar haar kat in Pennsylvania

Reddingswerkers in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn sinds gisteren op zoek naar een vrouw in een zinkgat. Ze verdween toen ze op zoek was naar haar kat. Lokale autoriteiten vrezen dat ze niet meer in leven is.

De brandweer heeft graafmachines, camera's en luisterapparaten ingezet om de vrouw te zoeken. Volgens de politie is er negen meter onder de grond een schoen gevonden.

De 64-jarige Elizabeth Pollard reed maandagavond in haar auto in de plaats Marguerite rond om haar verdwenen kat Pepper te zoeken. Haar 5-jarige kleindochter zat ook in de auto. Pollards familie sloeg een dag later alarm nadat ze geen contact meer met haar kregen. De auto van de vrouw werd door de politie bij een restaurant in de buurt van haar huis teruggevonden, vlak bij het zinkgat. Haar kleindochter zat ongedeerd in het voertuig. Ze was in slaap gevallen.

Reddingswerkers denken dat het zinkgat vrij recent is ontstaan. Medewerkers van het restaurant en jagers die uren voor het incident in de buurt van het zinkgat waren geweest, hadden het gat niet gezien.

"Het lijkt wel alsof het zinkgat openging toen ze erop stond", zegt een agent over het gat dat zo breed is als een putdeksel. Inmiddels is de opening vanwege het graven zo groot als een klein zwembad.

In Pennsylvania komen zinkgaten vaker voor door de vele oude kolenmijnen die instorten. Amerikaanse media melden dat er inderdaad een oude kolenmijn onder het gat zit.

Een woordvoerder van de lokale milieubescherming zegt onderzoek te zullen doen naar het ontstaan van het gat als de reddingsoperatie afgerond is. Het is niet bekend of de kat van de vrouw is teruggevonden.