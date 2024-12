Veel schrijvers maken agressie, intimidatie of bedreiging mee

Veel schrijvers hadden het afgelopen jaar te maken met agressie, intimidatie of bedreiging. Dat concludeert platform SchrijversVeilig op basis van een enquête die Ipsos I&O op hun verzoek uitvoerde.

Volgens het platform, dat als doel heeft om de positie van schrijvers te versterken, gaat het om een op de zeven schrijvers. Het is het voor het eerst dat ze hier onderzoek naar hebben laten doen.

Online agressie

In de meeste gevallen gaat het om online agressie en intimidatie. "Schrijvers vertellen bijvoorbeeld dat ze vervelende en beledigende berichten krijgen als ze in een televisieprogramma hebben gezeten", vertelt Peter ter Velde, projectleider van PersVeilig in het NOS Radio 1 Journaal.