ANP 14 april 2024: Tiger Woods op Augusta

NOS Sport • gisteren, 20:47 Golficoon Woods traint hard voor comeback in 2025: 'Vuur brandt nog'

Golficoon Tiger Woods wil komend jaar terugkeren in het profcircuit. De 48-jarige Amerikaan traint naar eigen zeggen hard om zijn lichaam in vorm te krijgen voor een comeback in 2025. "Het vuur om de strijd aan te gaan brandt nog steeds", zei de vijftienvoudig majorwinnaar bij de Hero World Challenge op de Bahama's, het toernooi dat Woods organiseert.

100 miljoen

Woods is een van de best golfers aller tijden. Hij verdiende sinds zijn debuut in 1996 meer dan 100 miljoen euro en won vijf keer de prestigieuze Masters. Woods behaalde in zijn loopbaan 82 overwinningen op de Amerikaanse PGA Tour en 41 op de Europese Tour.

ANP De auto van Tiger Woods na het ongeluk

Woods heeft al bijna een half jaar geen toernooien meer gespeeld. Hij onderging in september een operatie aan zijn onderrug. "Het afgelopen jaar moet ik snel vergeten, ik was niet scherp genoeg en ik speelde te weinig om op de grote toernooien goed te kunnen presteren", aldus Woods.

In 2021 leek zijn carrière voorbij na een ernstig verkeersongeluk. Na lang revalideren maakte hij voorzichtig toch weer zijn rentree en speelde hij zelfs weer mee in de majors. "Hopelijk gaat het volgend jaar beter. Ik zal fysiek sterker zijn, de ingreep heeft geholpen", aldus Woods, die geen details gaf over zijn mogelijke speelschema.