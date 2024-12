Moederbedrijf Jack's Casino sluit een derde van de filialen

JVH Gaming, het moederbedrijf van de casino's Flash Casino, Jack's Casino en Flamingo Casino, sluit op korte termijn de deuren van 23 van de in totaal 87 vestigingen in het land.

Volgens het bedrijf is de sluiting "onvermijdelijk" door de verhoging van de kansspelbelasting. Dit komt bovenop de al stijgende kosten voor de casino's, zegt directeur Eric Olders: "Huren, energiekosten, het wettelijke minimumloon, de inflatie, de hogere rentestand en kosten door een sterk toegenomen regeldruk. Dat is voor veel kansspellocaties in Nederland niet houdbaar meer."