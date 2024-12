Nederlanders krijgen lange gevangenisstraffen in grote Britse drugssmokkelzaak

Straf voor achttien bendeleden

De meeste bendeleden zijn Britten. In totaal kregen achttien mensen een straf opgelegd door de Britse rechter. De hoogste straf was voor bendeleider Paul Green. Hij moet 32 jaar de cel in. Volgens de Britse politie is het een van de grootste drugssmokkels die ooit in het Verenigd Koninkrijk zijn ontdekt. De rechtszaak tegen de bende duurde 23 maanden. Daarmee was het de langst durende strafzaak ooit in Engeland en Wales, meldt de politie.