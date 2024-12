NOS Foto ter illustratie

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • gisteren, 18:17 Aangifte tegen zorgmanager wegens veroorzaken 'onveilige situatie'

De ouders van een 22-jarige man die woont in een zorginstelling in Limburg hebben onlangs aangifte gedaan tegen een van de zorgmanagers. Ze stellen dat hun zoon door toedoen van de leidinggevende in een "onveilige situatie" is beland.

Het gaat om een maatregel die begin dit jaar werd genomen. De zoon werd toen zonder overleg of medische noodzaak overgeplaatst naar een crisisafdeling, zeggen de ouders.

Hun zoon heeft een ontwikkelingsleeftijd van 2 jaar. Zijn ouders zeggen dat hij op de crisisafdeling wordt begeleid door personeel dat niet weet wat hun zoon nodig heeft. Daardoor is volgens hen een onwenselijke situatie ontstaan.

Zo zou de zoon sinds zijn overplaatsing dwangmatig met zijn hoofd tegen de muur bonken, waardoor hij ernstig letsel heeft opgelopen. In de aangifte wordt gesproken over "psychische en emotionele verwaarlozing".

Eerder wangedrag

De betrokken manager werd zes jaar geleden door een Tilburgse zorginstelling ontslagen, meldt Omroep Brabant. Hij had zich daar schuldig gemaakt aan lichamelijk en verbaal geweld tegen bewoners en cliënten ten onrechte vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd. Tot een rechtszaak kwam het toen niet.

Rechter

Vorige maand bleek uit onderzoek van Omroep Brabant dat de manager al jaren in een soortgelijke functie aan het werk was bij de Limburgse zorginstelling Dichterbij (locatie Ottersum). Net als in Tilburg wonen daar mensen met een verstandelijke beperking.

Dichterbij zegt in een verklaring op zijn website dat er "een beeld wordt geschetst dat wij niet herkennen en dat niet wordt ondersteund door de jarenlange professionele inzet van deze medewerker". De zorginstelling betreurt verder "de wijze van berichtgeving en de schadelijke gevolgen hiervan voor de collega in het bijzonder en voor de organisatie".

Dichterbij benadrukt dat van nieuwe medewerkers altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt gevraagd. Ook worden altijd oud-werkgevers van een sollicitant benaderd om van hem of haar een beeld te krijgen.

Of deze procedure ook van kracht was toen de zorgmanager solliciteerde, is niet duidelijk.

De man zit sinds enkele weken ziek thuis. Hij was niet bereikbaar voor commentaar. De aangifte richt zich overigens niet alleen op hem, maar ook op drie van zijn collega's.