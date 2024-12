NOS Dashcambeelden van de diefstal

gisteren, 14:09 Joyride van 40 seconden met ambulance kost twee Belgen 18 maanden cel

Twee mannen die in september een ambulance stalen in Antwerpen en ermee gingen joyriden, zijn veroordeeld tot celstraffen van 18 maanden.

Het gaat om de man die reed en een passagier. Een derde betrokkene is minderjarig en kreeg geen straf. Hij zat in een gesloten jeugdinstelling, maar is ondertussen voorwaardelijk vrijgelaten.

Op dashcambeelden is te zien hoe drie personen het voertuig in stapten en met de zwaailichten aan lachend wegreden:

0:26 Mannen rijden lachend weg in gestolen ambulance

De chauffeur zei dat hij zich door de anderen onder druk gezet had gevoeld en achteraf spijt had van wat hij gedaan had. De andere verklaarde dat hij niet wist dat de eerste verdachte daadwerkelijk met de ambulance zou wegrijden, meldt VRT. De twee waren allebei onder invloed van drank en drugs.

De rechtbank in Antwerpen sprak van "verregaand asociaal gedrag". De joyride duurde uiteindelijk 40 seconden. Een advocaat van het ambulancebedrijf Vyvex die bij de rechtszaak aanwezig was, zei dat de verdachten hun straf aan zichzelf te wijten hadden.

"Ze hebben zelf beslist om in de wagen te stappen en het gaspedaal in te drukken. Ze hebben 40 seconden gereden, daar kunnen ze nu 18 maanden over nadenken."