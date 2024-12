Van ontucht verdachte politiemedewerker (36) blijft langer vastzitten

In samenwerking met

Een 36-jarige politiemedewerker uit Utrecht die wordt verdacht van ontucht met minderjarige jongens blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag, na de eerste inleidende zitting in de zaak tegen de man. Hij werd eind augustus aangehouden.

De Utrechter is een medewerker van de politie-eenheid Midden-Nederland. Hij wordt niet alleen verdacht van ontucht, maar ook van grooming; een proces waarbij een dader het vertrouwen wint van een slachtoffer met als doel die persoon (online) seksueel te misbruiken. Daarnaast zou hij kinderpornografisch materiaal in bezit hebben.

Seksueel getinte berichten

Op dit moment zijn drie slachtoffers van 14 en 15 jaar bekend. De man zou hen hebben benaderd via sociale media.

In mei meldde een van de minderjarigen bij de politie dat hij seksueel getinte berichten had ontvangen van een volwassene. De politie begon een onderzoek, wat leidde naar de verdachte, schrijft RTV Utrecht .

De man werd aangehouden en zijn telefoons werden in beslag genomen. Daarop werden chats met de melder en andere minderjarigen gevonden. Ook stond er kinderporno op het toestel. Namens een van de minderjarigen is aangifte gedaan van fysiek seksueel misbruik.

Uitgebreid

Sinds zijn aanhouding op 28 augustus zit de man in voorarrest. Vandaag is besloten dat dat voorlopig zo blijft. De volgende zitting is op 28 februari volgend jaar.