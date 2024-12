Raad van State waarschuwt: belastingvoorstel voor spaargeld en beleggingen te complex

Politiek verslaggever Roel Bolsius:

"Sinds het kerstarrest van de Hoge Raad over box 3 is de politiek bezig met een zoektocht naar een nieuwe manier van belasting op vermogen. Die zoektocht is ingewikkeld, want ook binnen de coalitie kijken politieke partijen zeer verschillend naar wat rechtvaardig is bij het belasten van spaargeld, aandelen en extra woningen.

Ook de uitvoerbaarheid van een nieuw stelsel maakt de zoektocht ingewikkeld. Wat kan de Belastingdienst aan en met welke administratie wil je een belastingplichtige opzadelen? En dan moet het uiteraard ook nog allemaal juridisch houdbaar zijn om problemen zoals ze er nu zijn in de toekomst te voorkomen.

Officieel had het ministerie 2027 als invoeringsdatum van het nieuwe stelsel nog niet losgelaten, hoewel dan alles moest meezitten. Met dit vernietigende advies van de Raad van State lijkt een invoering in 2027 dus definitief van de baan. Sterker nog: de kans dat 2028 wél wordt gehaald, is ook uiterst onzeker geworden."