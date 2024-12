Zanger Elton John (77) ziet bijna niets meer na ooginfectie

Rocket Man

Elton John is een van de bestverkopende artiesten ter wereld. Hij scoorde in het verleden grote hits met nummers als Your Song (1970) en Rocket Man (1972). Maar de zanger maakt nog steeds muziek: in 2022 bracht hij nog een nummer uit met de Amerikaanse zangeres Britney Spears.

In 2019 verscheen een speelfilm over het turbulente leven van Elton John: Rocketman. Die film werd genomineerd voor meerdere prijzen en won een Oscar voor Best Original Song. Binnenkort is de zanger te zien in de documentaire Elton John: Never Too Late, die wordt uitgezonden op het streamingplatform Disney+.