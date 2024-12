YouTube De beer wordt afgevoerd

NOS Nieuws • vandaag, 11:06 Japanse politie doodt beer die zich had verschanst in supermarkt

De Japanse politie heeft een zwarte beer gedood die zich twee dagen schuilhield in een supermarkt in de stad Akita. De beer had daarvoor een supermarktmedewerker verwond in de stad in het noorden van het eiland Honshu.

De 47-jarige medewerker moest naar het ziekenhuis met meerdere verwondingen, onder meer aan zijn gezicht. Zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend, aldus lokale media.

De medewerker werd zaterdagochtend vroeg aangevallen in de buurt van de delicatessenafdeling van de supermarkt, nog voordat de winkel openging. De medewerker kon door een collega worden ontzet en naar een opslagruimte vluchten.

Onder narcose

Om de beer te kunnen vangen schakelde de politie jagers in. Zij legden vallen bij ingangen van de supermarkt. Ook werd een drone met een camera ingezet om de beer te lokaliseren. Toen een alarm afging bij een van de vallen, werd de oproerpolitie naar de supermarkt gestuurd om te kijken of de beer echt gevangen was.

Toen dat kon worden bevestigd, werd de beer eerst onder narcose gebracht en daarna gedood, meldt het persbureau Kyodo. Het zou gaan om een beer van ongeveer een meter lang en zo'n 70 kilo.

Bekijk hier hoe de gevangen beer uit de supermarkt werd gereden:

Er zijn de afgelopen dagen meermaals meldingen gedaan door mensen die beren hebben gezien in de buurt van het centrum van Akita. Vorig jaar waren er twee incidenten met beren in de gelijknamige provincie. In één geval verloor een man een deel van zijn oor nadat hij in zijn garage werd aangevallen door een beer. Bij een ander incident liepen meerdere mensen verwondingen op toen ze werden aangevallen bij een bushalte.

Groeiende populatie

In 2020 werd een zwarte beer doodgeschoten toen die in een supermarkt terecht was gekomen in de stad Kaga, in het midden van Honshu. Berenaanvallen worden een steeds groter probleem in Japan, vooral in het noorden.

Door klimaatverandering worden de natuurlijke voedselbronnen van beren aangetast, waardoor ze gedwongen worden naar stedelijke gebieden te trekken op zoek naar voedsel, zeggen deskundigen.