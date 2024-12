Krajicek haalt met Roebljov zesde toptienspeler naar tennistoernooi Rotterdam

"Met zes toptienspelers, van wie er drie het ABN AMRO Open al eens gewonnen hebben, is de strijd om de titel volledig open. Andrej is voor mij zeker een van de grote kanshebbers", aldus Krajicek in een persbericht. "Hij kent het toernooi goed en zal ongetwijfeld graag in een vol Rotterdam Ahoy zijn succes van 2021 willen herhalen."