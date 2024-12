Ocon al voor laatste F1-race weg bij Alpine, Doohan vervangt hem in Abu Dhabi

Formule 1-coureur Esteban Ocon heeft met de Grand Prix van Qatar zijn laatste race gereden voor Alpine. De 28-jarige Fransman zou aan het eind van het seizoen bij de renstal vertrekken en in het nieuwe jaar vervangen worden door Jack Doohan. Die 21-jarige Australiër neemt nu ook al de laatste race van dit seizoen, volgend weekend in Abu Dhabi, voor zijn rekening.

In de WK-stand neemt Ocon, die in de door Max Verstappen gewonnen race van zondag in Lusail overigens al in de eerste ronde uitviel na een crash, met 23 punten de veertiende plaats. Zijn beste prestatie dit seizoen is een tweede plaats achter Verstappen bij de Grote Prijs van Brazilië begin november.