Iraanse rapper Toomaj Salehi vrijgelaten na geschrapte doodstraf

De Iraanse rapper Toomaj Salehi is gisteren vrijgelaten uit de gevangenis. De 33-jarige Salehi zat in de cel omdat hij in zijn muziek steun betuigde aan de protestbeweging tegen de overheid. Eerder dit jaar werd hij nog ter dood veroordeeld.

Hij groeide met zijn muziek uit tot stem van de protestbeweging die maandenlang demonstreerde tegen het regime, nadat de 22-jarige Koerdisch-Iraanse Mahsa Amini in 2022 na een gewelddadige arrestatie om het leven was gekomen. Zij werd door de Iraanse zedenpolitie aangehouden omdat ze zich niet zou hebben gehouden aan de kledingvoorschriften.

Doodstraf geschrapt door hoge raad

Salehi werd al voor de massale protesten veroordeeld voor "het verspreiden van propaganda". In oktober 2022 werd hij opgepakt en tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. In 2023 werd hij plotseling korte tijd vrijgelaten. In april van dit jaar kreeg hij alsnog de doodstraf opgelegd door een rechtbank in Isfahan.