NOS Schaatsen • vandaag, 06:12 Het schaatssprookje van multitalent Daleman (17): 'Weet niet hoe dit allemaal verder gaat' Robbert de Rijk Schaatsverslaggever in Peking

Angel Daleman schuifelt kort na het wereldbekergoud op de teamsprint over het middenterrein van de olympische ijsbaan in Peking. In haar hoofd speelt ze de film van de afgelopen weken af. Eentje die alle kenmerken van een sprookje heeft.

Het sprookje van de pas 17-jarige schaatsster begon vier weken geleden met plaatsing voor de wereldbeker en eindigt - voor even - als ze maandag met een rugtas vol ervaringen én drie medailles in het vliegtuig stapt.

Tegen haar eigen verwachting in veroverde ze afgelopen weekend in China haar eerste internationale medailles bij de senioren: brons op de 1.000 en 1.500 meter en goud op de teamsprint. "Ik dacht gewoon...", begint Daleman aan haar zin. "Ik dacht gewoon eigenlijk helemaal niks. Ik dacht: ik ga gewoon lekker rijden en hoop dat ik beter kan rijden dan vorige week in Nagano."

Bijna geen stress

Daleman is in het restaurant van haar eigen hotel aangeschoven bij de NOS Schaatspodcast en zit nog boordevol energie na een weekend schaatsen. Het zal komen doordat het multitalent de chaotische shorttrackdagen gewend is.

"Het is zoveel relaxter allemaal op de langebaan. Ik heb dit weekend echt bijna geen stress gehad. In het shorttrack gaat het zo snel achter elkaar allemaal."

Daleman debuteerde vorig seizoen al in het internationale shorttrackcircuit en reed vorige week in het Japanse Nagano ook haar eerste wereldbekerwedstrijden op de langebaan. De wereld van het langebaanschaatsen typeert ze veelvuldig als "gezellig".

Daleman, die op 15-jarige leeftijd de jongste wereldkampioene langebaanschaatsen ooit werd bij de junioren, voelt zich thuis in haar langebaanfamilie van Team Essent. Officieel is ze geen lid, maar draait ze mee als 'meetrainend lid' van de NTS, de nationale trainingsselectie shorttrack.

Toeval of niet: haar mentor Dave Versteeg maakte dit voorjaar de overstap van de bond naar de ploeg van Jac Orie. "Hoewel ik eigenlijk onder Niels Kerstholt (bondscoach shorttrack, red.) val, zal Dave altijd mijn coach blijven. Daar gaat niemand tussenkomen."

Daleman kan officieel geen onderdeel uitmaken van Team Essent omdat de KNSB en de commerciële ploegen hebben afgesproken geen junioren een profcontract te laten tekenen.

De schaatsster haalt er haar schouders over op. Behalve dat het deze herfst wel even pijn deed toen ze de nieuwe kleurstelling van de pakken zag. "Toen baalde ik wel heel even, want roze is natuurlijk mijn lievelingskleur." Als enige schaatser in het internationale veld rijdt Daleman op roze ijzers.

Shorttrack of langebaan?

Die ijzers hebben haar op de langebaan al meer succes gebracht dan dat ze voor dit seizoen in gedachten had. En dus krijgt ze de vraag die ze al zo vaak kreeg en nog vaker zal krijgen: kiest ze voor shorttrack of langebaan? "Die keuze kan ik gewoon niet maken. Wat ik wel weet, is dat ik succesvol wil zijn. Allebei doen en niks winnen, dan kies ik liever voor iets waar ik wel kan winnen."

Het zijn ook vragen waar ze op haar pas 17-jarige leeftijd nog niet bij stil hoeft te staan.

Ook iets waar Daleman vaak over wordt aangesproken: haar leeftijd. "Ja, ik ben 17, alleen tijdens zo'n weekend ben je daar gewoon niet mee bezig. Uiteindelijk ga je jezelf in zo'n wedstrijd toch met iedereen meten, dus ook met Miho Takagi en Jutta Leerdam."

Niet dat ze snel zal vergeten dat ze een jonkie is in het seniorencircuit. Daar herinneren haar trainingsgenoten bij Essent haar wel aan door een grapje te maken wanneer het kan. "Dan krijg ik te horen dat ik in de speelhoek moet zitten, bijvoorbeeld."

Genieten van medailles

Zo jeugdig als haar paspoort vertelt dat ze is, zo komt ze allerminst over. Geen onrustige tiener die twijfelt over elke beslissing in het leven, maar een topsporter met een heldere blik op haar sportcarrière.

"Ik geniet nu van de medailles die ik dit weekend heb behaald. Wat hierna komt, dat zie ik wel. Want ook al ben ik nog jong, ik weet niet hoe dit allemaal verder gaat en of ik gemakkelijk verder verbeter. Dat zal ik moeten afwachten."

De NK sprint slaat ze eind december vrijwel zeker over. Na het aanstaande trainingskamp met de langebaanploeg stapt ze vanaf half december weer vaker op het shorttrackijs. Om in principe begin januari de NK en een week later de EK shorttrack te kunnen rijden. "Al zag ik dat de week daarna alweer de wereldbeker in Calgary is. Dus die puzzel met bijvoorbeeld de jetlag moeten we ook weer gaan leggen."