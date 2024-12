AFP Joe en Hunter Biden

NOS Nieuws • vandaag, 02:00 • Aangepast vandaag, 03:24 Biden verleent gratie aan zoon Hunter: 'Veroordeling was gerechtelijke dwaling'

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gratie verleend aan zijn zoon Hunter. Die werd in juni schuldig bevonden aan het overtreden van de wapenwet en zou deze maand zijn straf te horen krijgen. Ook bekende hij schuld in een belastingzaak tegen hem. Door de gratie ontloopt hij zijn straf.

"Ik geloof in het rechtssysteem, maar ik geloof ook dat de politiek dit proces heeft beïnvloed en dat dat heeft geleid tot een gerechtelijke dwaling", zegt de president in een verklaring.

Direct na de uitspraak in juni zei Biden nog dat hij zijn zoon geen gratie zou verlenen. "Ik heb gezegd dat ik me aan de beslissing van de jury zal houden. Dat zal ik doen." Vorige maand verzekerde het Witte Huis nogmaals dat Biden geen gratie aan zijn zoon zou verlenen.

Wapenaanvraag

Hunter Biden werd veroordeeld, omdat hij loog bij de aanvraag van een wapen in 2018. Hij was destijds verslaafd, maar kruiste 'nee' aan bij een vraag over drugsgebruik. Ook zou hij deze maand de straf te horen krijgen in een belastingzaak tegen hem.

Hij betaalde tussen 2016 en 2019 zo'n 1,4 miljoen dollar aan belastingen niet toen hij naar eigen zeggen worstelde met zijn drugsverslaving. Deze belastingen heeft hij later wel betaald met rente en een boetebedrag.

"Geen enkel redelijk persoon die naar de feiten van Hunters zaken kijkt, kan tot een andere conclusie komen dan dat hij werd uitgekozen omdat hij mijn zoon is. En dat is fout", zegt Joe Biden over deze zaken. Hij stelt dat de aanklachten in de zaken pas kwamen na druk van zijn politieke tegenstanders in het Congres.

Zware misdaad

De president betoogt dat mensen in soortgelijke gevallen doorgaans niet zo hard worden aangepakt als zijn zoon. "Mensen worden bijna nooit berecht voor een zware misdaad voor de manier waarop ze een wapenformulier invullen."

Ook stelt de president dat mensen die hun belastingen te laat betaalden vanwege verslavingen "doorgaans niet-criminele oplossingen aangeboden krijgen".

"Toen ik dit besluit dit weekend heb genomen, was er geen reden meer om dit verder uit te stellen. Ik hoop dat Amerikanen begrijpen waarom een vader en een president dit besluit neemt."

Presidenten verlenen regelmatig gratie

Het is niet de eerste keer dat een zittend president zijn macht gebruikt om veroordeelde familieleden te helpen hun straf te ontlopen. Bill Clinton deed het eerder voor zijn halfbroer, die schuldig was bevonden aan cocaïnegebruik.

In zijn laatste maand in het Witte Huis koos Donald Trump er voor onder meer Charles Kushner, de schoonvader van zijn dochter Ivanka, gratie te verlenen. Kushner werd dit weekend door Trump voorgedragen als de nieuwe ambassadeur voor de VS in Frankrijk.

Correspondent Verenigde Staten Sjoerd den Daas: "Door Hunter Biden nu gratie te verlenen voor alles wat hij tussen 2014 tot en met 2024 op zijn kerfstok heeft, bouwt Joe Biden een schild om zijn zoon heen dat alle mogelijke strafvervolging goeddeels onmogelijk maakt. Ook voor onbewezen beschuldigingen aan Hunter Biden rondom Oekraïne. Joe Biden zegt te hopen dat Amerikanen die beslissing als vader en president begrijpen. Dat Biden zijn macht als president nu aanwendt om zijn zoon te beschermen, is koren op de molen van Donald Trump, die zelf eerder al aangaf veroordeelden van de Capitoolbestorming van 6 januari 2021 gratie te willen verlenen. 'Wat een misbruik en gerechtelijke dwaling!' schreef hij al gauw op Truth Social. 'Heeft de gratie die Joe aan Hunter heeft verleend ook betrekking op de gijzelaars van 6 januari, die nu al jaren gevangen zitten?'"