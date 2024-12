Topman van tobbende autofabrikant Stellantis per direct weg

Topman Carlos Tavares van autoconcern Stellantis heeft met onmiddellijke ingang ontslag genomen. Het in Amsterdam gevestigde moederbedrijf van merken als Opel, Jeep, Peugeot, Fiat en Maserati kende dit jaar tegenvallende resultaten.

In een verklaring zegt Stellantis dat verschillen in opvatting van aandeelhouders, raad van bestuur en de topman de reden zijn dat hij vertrekt.

De CEO lag al langere tijd onder vuur. Eerder dit jaar moest Stellantis een winstwaarschuwing afgeven voor 2024. Ook raakte het bedrijf snel door zijn financiële reserves heen door hoge kosten en sterke concurrentie. Ook kampt het met achterblijvende verkoopcijfers en oplopende voorraden in Noord-Amerika.

Voor Stellantis was de markt in de VS en Canada altijd de meest winstgevende.