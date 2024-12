Chauffeur veroorzaakt ongevallen met 50 voertuigen tussen Keulen en Dortmund

Een vrachtwagenchauffeur heeft gisteren een spoor van vernieling achtergelaten tussen Keulen en Dortmund. Tijdens de 60 kilometer lange rit over de Duitse snelwegen A1 en A46 veroorzaakte hij al slingerend ongelukken met vijftig voertuigen. Er raakten 26 mensen gewond, van wie acht ernstig.

Gistermiddag om 16.25 uur kwamen bij de Duitse politie de eerste meldingen binnen over het rijgedrag van de vrachtwagenchauffeur. De man van 30 negeerde vervolgens alle stopsignalen van de politie, tot hij na 60 kilometer niet verder kon rijden na een botsing met meerdere voertuigen. Agenten konden de vrachtwagen niet eerder stoppen: door de zware oplegger was dat te gevaarlijk.

Psychische problemen

De bestuurder is aangehouden en opgenomen in een psychiatrische kliniek. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat de chauffeur kampt met psychische problemen, zegt de politie.