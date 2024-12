AFP Lucinda Brand

NOS Sport • vandaag, 15:18 • Aangepast vandaag, 16:58 IJzersterke Brand kraakt wereldkampioen Van Empel in droge 'moddercross' van Dublin

Niet Fem van Empel, maar Lucinda Brand heeft de tweede wereldbekercross van het seizoen gewonnen. Op het parcours in Dublin, vaak geroemd en gevreesd om de modder maar nu veel droger dan normaal, profiteerde Brand van een lekke band en fout in het mulle zand van Van Empel.

Brand won met een kleine halve minuut voorsprong op wereldkampioen Van Empel. De Britse Zoe Bäckstedt kwam ruim een minuut na Brand als derde binnen. Bij de mannen ging de zege naar de Belg Michael Vanthourenhout.

Nederlands kampioen Brand, vorig jaar ook winnares in Ierland, ging er in de tweede ronde vandoor toen Van Empel lek reed. De wereldkampioen keerde een ronde later al knap terug bij koploper Brand, maar ging toen bijna onderuit in het mulle zand.

De achterstand die ze daardoor opliep, maakte Van Empel niet meer goed. Brand bleef verbeten doorrijden naar de finish iets ten noordwesten van de Ierse hoofdstad.

"Ik voelde me sterk vandaag", zei Brand na afloop. "Even moest ik achtervolgen, maar ik had snelle benen. In het zand was ik sterker dan Van Empel."

Geen Alvarado en Pieterse

Ceylin del Carmen Alvarado was niet aanwezig in Dublin. Ze is vermoeid en heeft ervoor heeft gekozen om twee weken te trainen. Ook Puck Pieterse mengt zich pas over twee weken in de strijd, bij de wereldbekercross in Namen.

Van Empel, vorige week nog overtuigend winnaar van de eerste wereldbekercross, is dan ook pas weer terug. Ze slaat de veldrit van volgende week in het Italiaanse Cabras over. Ook daar zullen weer kansen liggen voor Brand.

NOS De komende wereldbekercrossraces in het veldrijden

Waar bij de vrouwen Brand solo aankwam, leek het er bij de mannen lang op dat een sprint tussen meerdere renners de Ierse wereldbekercross zou gaan beslissen. Maar in een spectaculaire laatste ronde reed Vanthourenhout weg bij landgenoot Toon Aerts (tweede), Spanjaard Felipe Orts Lloret (derde) en Belg Eli Iserbyt (vierde).

Knap van Vanthourenhout, want hij moest halverwege de race van schoen wisselen omdat de sluiting kapot was gegaan. "Een beetje paniek had ik wel met de gebroken schoen. Uiteindelijk verloor ik een plaats of drie, vier, maar de jacht ging goed", zei Vanthourenhout na afloop.

Grote valpartij

De hectiek begon al in ronde één, toen het misging bij de eerste passage van de balken. Er was een grote valpartij, waarbij een handvol renners tegen de vlakte ging. Europees kampioen Thibau Nys viel het hardst. Hij greep naar zijn onderbeen en bleef liggen. De Belg kon verder, maar niet van harte. Hij reed de wedstrijd niet uit.

Ook Iserbyt leek, voelend aan de heup, last te hebben van de valpartij. Maar de Belg, winnaar van de eerste wereldbekercross in Antwerpen, reed in de finale wel voorin mee. De eindspurt van Vanthourenhout, de nieuwe leider in de wereldbeker, was hem teveel.

Pim Ronhaar kon in de snelle laatste ronde niet vooraan mee met de rapste mannen en kwam na twaalf seconden als beste Nederlander op plek zes over de streep.

Bijna alle toprenners waren aanwezig in Dublin, met uitzondering van wereldkampioen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock. Het is nog altijd niet bekend wanneer zij zich melden in het veld. Ook de Nederlandse vicewereldkampioen Joris Nieuwenhuis, die nog niet hersteld is van een huidziekte, ontbrak in Ierland.