In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 14:20 Boskoop snoeit in wildgroei aan verkeersborden

Boskoop begint binnenkort met het weghalen van zo'n 350 'overbodige' verkeersborden. De gemeente wil zo verwarring voorkomen en de verkeersveiligheid verbeteren.

"Dit maakt het verkeer niet alleen veiliger, maar leidt ook tot een rustiger straatbeeld waarin belangrijke borden beter opvallen", zegt de gemeente tegen Omroep West.

Al jaren is er discussie over de wildgroei aan verkeersborden, en niet alleen in Boskoop. Vorig jaar nog stelde Veilig Verkeer Nederland (VVN) dat van de ongeveer 3 miljoen verkeersborden in Nederland 20 procent overbodig is. "Te veel borden leiden tot verwarring en creëren schijnveiligheid", zei Rob Stomphorst van VVN toen.

Verschillende kleuren

Het probleem is vooral dat het verkeer op een of dezelfde plek met verschillende, soms tegenstrijdige adviezen en verboden in verschillende kleuren wordt geconfronteerd. Denk aan wegwerkzaamheden, (tijdelijke) maximumsnelheid, omleidingsroutes en adviezen. Een weggebruiker kan dan gemakkelijk het overzicht verliezen en de belangrijkste informatie missen. Met als gevolg onveilige verkeerssituaties, zegt mobiliteitsadviseur Erik Mansvelder.

Boskoop heeft alle 2600 verkeersborden in het dorp gecontroleerd op kwaliteit, veroudering en - vooral - op of ze (nog) nodig zijn. Ook keek de gemeente of de borden op de juiste hoogte hangen, beschadigd zijn en/of een schoonmaakbeurt nodig hebben.

Die inventarisatie leidt er nu toe dat er zo'n 350 verkeersborden in Boskoop verdwijnen. 545 borden worden vervangen. In een enkel geval komt er een nieuw bord bij.

Niet in vuilnisbak

Borden die niet meer bruikbaar zijn, worden verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. Het project kost geld, maar levert ook een besparing aan onderhoudskosten op.

Voor de gemeente Alphen aan den Rijn, waar Boskoop onder valt, is het project in Boskoop het begin. "Komend jaar gaan we ook in de rest van onze gemeente aan de slag met het verbeteren van de verkeersborden."